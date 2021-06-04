В Зерновом союзе рассказали, как формируется цена на хлеб
- РИА Новости
«Уровень себестоимости зерна в «булке хлеба», и это мы говорим про сырьё, а не про цену на прилавке, колеблется от 12 до 23%. Всё остальное — не зерно. Там есть ресурсы, которые гораздо более критичны», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, один из таких ресурсов — это энергозатраты, поскольку хлеб выпекают, и неважно, на чём — электричестве или газе. Ещё одним фактором эксперт назвал расходы на транспортировку.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году.