В Зерновом союзе рассказали, как формируется цена на хлеб

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как формируется цена на хлеб.

«Уровень себестоимости зерна в «булке хлеба», и это мы говорим про сырьё, а не про цену на прилавке, колеблется от 12 до 23%. Всё остальное — не зерно. Там есть ресурсы, которые гораздо более критичны», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, один из таких ресурсов — это энергозатраты, поскольку хлеб выпекают, и неважно, на чём — электричестве или газе. Ещё одним фактором эксперт назвал расходы на транспортировку.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году.