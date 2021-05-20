В Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году

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С начала 2021 года производители сельскохозяйственной продукции Московской области получили субсидии на общую сумму 1,7 млрд рублей.
В Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, всего на поддержку и развитие аграриев в этом году направили 5,6 млрд рублей.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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