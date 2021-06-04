Экономист дал советы по сбережениям на фоне планов по дедолларизации ФНБ

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минфин принял решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

«Да, действительно, в этой структуре нового портфеля вложений ФНБ 20% будет приходиться на золото, 40% — на евро, 30% — на китайский юань, 5% — на японскую иену и 5% — на фунты стерлингов. А долларовые активы полностью исчезают. Это, безусловно, позитивный сигнал для рубля, потому что уменьшается доля вложений в иностранные валюты… Индекс Московской биржи обновляет максимум, это значит, что инвесторы игнорируют угрозу новых санкций. Точнее говоря, это значит, что они уверены, что российская экономика адаптируется к любому сценарию развития событий. Избавление от долларовых активов также сокращает потребность инвестиций в долларах. К тому же денежные власти планируют в течение года сократить выход на открытый рынок с целью покупки иностранной валюты. То есть сейчас мы находимся в суперстечении факторов, играющих в пользу российского рубля», — сказал эксперт.

Он отметил, что россиянам, имеющим сбережения в долларах, «не стоит делать резких движений».

«Если у граждан есть идея, связанная с тратой на импортные товары, то есть то, что номинировано в долларах, то лучше приобрести эти товары. Но лучше вообще не делать сейчас резких движений. Я всегда говорю, что торговля на валютном рынке для физического лица, эти игры на курсах, — это высокорискованная игра. Поскольку вопрос не только в профессиональных знаниях, но и в наличии ряда инструментов, которые доступны только юридическим лицам и институциональным игрокам на рынке финансов», — заключил Гинько.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.