Аналитик оценил призыв Зеленского к Байдену по поводу «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Зеленский повторяет мантры, которые постоянно произносит украинское руководство. Но, конечно, никто на них внимания не обращает — ни американцы, ни европейцы... Завершение и запуск «Северного потока — 2» не приведёт к тому, что Украина потеряет деньги, потому что у «Газпрома» с оператором газотранспортной системы Украины подписан контракт до конца 2024 года... То, что деньги идут на оборону, — это тоже довольно лукавая история. Он пытается запугать и американцев, и европейцев», — отметил аналитик.

По словам эксперта, деньги, которые Украина получает за транзит, оседают в основном в компаниях.

«Там такая схема: «Газпром» платит оператору газотранспортной системы, тот забирает те деньги, которые ему нужны для осуществления функции прокачки, а дальше деньги отдают даже не государству, а компании «Нафтогаз», она хоть и государственная, но существенная часть денег оседает именно там... Поэтому, конечно, никакой зависимости между обороноспособностью и наличием транзитных денег на Украине нет», — заключил Юшков.

Ранее Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, «запуск данного газопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

26 мая американский президент Джо Байден признал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению и введение санкций станет для проекта контрпродуктивным.