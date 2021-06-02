В Минэнерго заявили, что власти не допустят дефицита бензина летом

Министр энергетики России Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что правительство и Минэнерго работают над тем, чтобы не допустить дефицита бензина в стране этим летом.

«Правительство России, Минэнерго России и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», — приводит ТАСС его слова.

Шульгинов добавил, что рост цен бензина в оптовой продаже ограничен мерами правительства, что создаёт условия для стабильной ситуации на рынке бензина.

«Это создаёт и ситуацию, когда изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах.