В Минэнерго заявили, что власти не допустят дефицита бензина летом
- РИА Новости
«Правительство России, Минэнерго России и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», — приводит ТАСС его слова.
Шульгинов добавил, что рост цен бензина в оптовой продаже ограничен мерами правительства, что создаёт условия для стабильной ситуации на рынке бензина.
«Это создаёт и ситуацию, когда изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах.