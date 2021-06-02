В Подмосковье рассказали о развитии сельского хозяйства во время пандемии

Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский рассказал о развитии отрасли во время пандемии.

«Несмотря на то что вся экономика показывала стагнацию, сельское хозяйство развивалось. По некоторым отраслям мы показали рекордные результаты и урожаи», — заявил он в беседе с телеканалом «360» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, урожай зернобобовых увеличили на 30%. Как отметил Воскресенский, это был рекордный показатель за последние 25 лет постсоветского периода.

Министр также сказал, что на 12% вырос урожай по овощам закрытого грунта, на 4,5% — количество снесённых яиц.

«Рост связан с введением инновационных технологий — закупка техники, робототехники в том числе. Мы закупили несколько роботов, которые автоматически доят корову и тут же берут анализ молока», — добавил Воскресенский.

Ранее Воскресенский на ПМЭФ рассказал, что во время пандемии произошли изменения на продовольственном рынке региона.

Портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея примет участие в ПМЭФ.