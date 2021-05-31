Адыгея примет участие в ПМЭФ

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Делегация из Адыгеи примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Адыгея примет участие в ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Возглавит делегацию руководитель республики Мурат Кумпилов.

В частности, запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией ТЦ «МЕГА Адыгея», а также с развитием туристского кластера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезёт Подмосковье.

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