Адыгея примет участие в ПМЭФ

Делегация из Адыгеи примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Возглавит делегацию руководитель республики Мурат Кумпилов.

В частности, запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией ТЦ «МЕГА Адыгея», а также с развитием туристского кластера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезёт Подмосковье.