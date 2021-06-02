Регулятор ФРГ проведёт проверку заявки экологов по «Северному потоку — 2»

В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии ФРГ заявили, что будет проведена проверка просьбы экологов о приостановке работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».

РИА Новости

«Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — приводит ТАСС слова представителя регулятора. Ранее сообщалось, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2». Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT просьбу немецких экологов. Депутат отметил, что подобные действия никак не скажутся на ситуации вокруг газопровода.