Регулятор ФРГ проведёт проверку заявки экологов по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — приводит ТАСС слова представителя регулятора.
Ранее сообщалось, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT просьбу немецких экологов.
Депутат отметил, что подобные действия никак не скажутся на ситуации вокруг газопровода.