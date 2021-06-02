Экологи в ФРГ попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2» по соображениям защиты климата», — говорится в заявлении на сайте.
Экологи утверждают, что влияние трубопровода на климатические цели «не проверялось в предыдущем процессе утверждения».
В качестве альтернативы они предлагают приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки.
17 мая BSH разрешило немедленно продолжить строительство «Северного потока — 2» в германской исключительной экономической зоне.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод будет достроен в 2021 году.