Экологи в ФРГ попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2» по соображениям защиты климата», — говорится в заявлении на сайте.

Экологи утверждают, что влияние трубопровода на климатические цели «не проверялось в предыдущем процессе утверждения».

В качестве альтернативы они предлагают приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки.

17 мая BSH разрешило немедленно продолжить строительство «Северного потока — 2» в германской исключительной экономической зоне.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод будет достроен в 2021 году.