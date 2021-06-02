В Госдуме осудили просьбу экологов в ФРГ отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT просьбу немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) к регулятору ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

Депутат отметил, что подобные действия никак не скажутся на ситуации вокруг газопровода.

Парламентарий добавил, что уже много лет функционирует проект «Северный поток», который, как подчеркнул Ананских, не создаёт проблем для экологии.

По его словам, есть полная уверенность в том, что «Северный поток — 2» тоже будет экологически чистым.

«Конечно же, проводилась не одна экспертиза... Этот очередной иск — попытка затягивания времени», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».