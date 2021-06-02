Эксперты оценили просьбу экологов в ФРГ отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировали в беседе с RT просьбу немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) к регулятору ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Таких исков уже было много. Но они все так или иначе в итоге отклоняются по той причине, что те ключевые люди, которые принимают решение в Германии, немецкое правительство, этот проект поддерживают», — подчеркнул Станислав Митрахович.

Он добавил, что немецкие власти смотрят на позицию экологов «без особого пиетета».

«Есть экологическая экспертиза, которая была проведена, её тоже делали ответственные люди, она была принята местными органами власти. Есть экологические активисты, у которых своя точка зрения», — объяснил эксперт.

По его словам, это может быть связано с идеологическими причинами или с их ориентацией на США.

«Но практика показала, что с нынешним составом немецкого правительства эти все вещи бесполезны с точки зрения прекращения стройки, эксплуатации», — добавил собеседник RT.

В свою очередь Сергей Пикин в беседе с RT отметил, что подобные методы не работают, добавив, что экологи «уже сильно опоздали».

По его словам, уже сложно оказать какое-то существенное влияние на проект.

«Цель (подобных инициатив. — RT) — отработка бюджетов спонсоров этих зелёных товарищей, ничего общего с точкой зрения правящей элиты не имеет, это просто чисто политическая инициатива», — заключил он.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».