В России выделят 3,42 млрд на стимулирование производства масличных культур

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Правительство России выделит 3,42 миллиарда рублей на стимулирование производства сои и рапса. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
В России выделят 3,42 млрд на стимулирование производства масличных культур
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 миллиарда рублей», — заявили в правительстве.

Отмечается, что средства будут распределены между 40 регионами. 

В сообщении говорится, что конечными получателями поддержки будут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой.

В кабмине отметили, что распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений и поможет им нарастить объёмы производства.

Ранее кабмин выделил 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей.

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