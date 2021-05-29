В России выделят 3,42 млрд на стимулирование производства масличных культур

Правительство России выделит 3,42 миллиарда рублей на стимулирование производства сои и рапса. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 миллиарда рублей», — заявили в правительстве.

Отмечается, что средства будут распределены между 40 регионами.

В сообщении говорится, что конечными получателями поддержки будут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой.

В кабмине отметили, что распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений и поможет им нарастить объёмы производства.

Ранее кабмин выделил 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей.