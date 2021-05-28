Эксперт оценил заявление главы Минэнерго США о российском газе
- РИА Новости
«Состав газа, углеродный след, энергетические затраты на добычу и транспортировку, а также другие сопоставимые критерии и факторы существенным образом зависят от месторождения и способа добычи. Когда не называются условия сравнения природного газа, подобные заявления выглядят безосновательными и политически мотивированными», — отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Россия поставляет газ согласно подписанным договорам, в которых указаны состав, теплотворная способность, содержание метана, сероводорода и другие параметры.
Ранее Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT оценил слова главы американского Минэнерго.