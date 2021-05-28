Эксперт назвал смешным заявление главы Минэнерго США о качестве газа из России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT оценил слова министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

«Заявление министра энергетики США смешное. При этом оно абсолютно политически ангажировано и ничего общего с химией процесса и его технологической составляющей не имеет. Не пристало министру энергетики страны бросаться такими популистскими фразами, не приводя при этом никаких аргументов. Видно, что министр энергетики в этом отношении больше министр, чем энергетик, и это очень печально», — отметил Пикин.

В то же время специалист предположил, что глава американского Минэнерго, вероятно, говорила об углеродном следе газа, потому что с точки зрения химической формулы российский газ ничем не отличается от газа из Норвегии или из Катара.

«Наверное, она имеет в виду именно углеродный след, потому что если министр говорит про химические формулы, то это полный непрофессионализм: в чистом виде метан существует только в лабораторных условиях. В земле он не может быть в таком варианте — его надо очищать дополнительно», — объяснил Пикин.

Ранее Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.