Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным» в мире

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 Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.
Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным» в мире
  • Reuters

Об этом она рассказала на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Так Грэнхолм прокомментировала строительство газопровода «Северный поток — 2». 

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — приводит ТАСС её слова.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено и введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.

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