В Минсельхозе назвали размер пошлины на экспорт пшеницы

Экспортная пошлина на пшеницу и меслин со 2 июня составит $28,1 за тонну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза России.

Также сообщается, что пошлина на экспорт ячменя — $39,6 за тонну, кукурузы — $52,2 за тонну.

Отмечается, что ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня) и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило пошлины на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины. С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.