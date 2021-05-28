Эксперт прокомментировал заявление главы Минэнерго США о российском газе

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Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.
Эксперт прокомментировал заявление главы Минэнерго США о российском газе
  • Pixabay

«Это слова абсолютно некомпетентного человека, мотивируемого политикой», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает Танкаев, это слова человека, не знакомого с составом газа, поставляемого потребителям, с процессом переработки природного газа и с фактическим состоянием газоперерабатывающей транспортной промышленности, а также с качеством газа, который обеспечивает российская сторона.

По его мнению, высказывания Грэнхолм не имеют отношения к реальности.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT оценил слова Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

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