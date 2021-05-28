Матвиенко оценила заявление главы Минэнерго США о российском газе
- © пресс-служба СФ
«Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления», — цитирует её РИА Новости.
Матвиенко подчеркнула, что для таких заявлений нет «никаких объективных оснований».
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT оценил слова министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.