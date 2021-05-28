Матвиенко оценила заявление главы Минэнерго США о российском газе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

«Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что для таких заявлений нет «никаких объективных оснований».

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT оценил слова министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.