На Украине заявили о приостановке поставки бензина А-95 из Белоруссии

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Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину, заявил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка», — написал он в Facebook.

Куюн отметил, что консультации продолжаются, однако перед властями стоит «нестандартная задача» — найти 50 тыс. тонн этого сорта.

Он предположил, что завозить топливо будут морем.

Ранее стало известно, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов.

В офисе украинского лидера объяснили, что решение направлено на обеспечение безопасности граждан, путешествующих авиационным транспортом.

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