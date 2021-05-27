В офисе Зеленского объяснили прекращение авиасообщения с Белоруссией

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что решение правительства страны о прекращении авиасообщения с Белоруссией направлено на обеспечение безопасности граждан Украины, путешествующих авиационным транспортом.

«Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель — мы защищаем граждан Украины, путешествующих над другими странами», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что «вы видели примеры на прошлой неделе».

«Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают», — добавил Тимошенко.

Ранее ряд стран, включая Великобританию, Францию, Швецию, а также Украину, запретили допуск самолётов белорусских авиакомпаний через своё воздушное пространство.