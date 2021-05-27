В офисе Зеленского объяснили прекращение авиасообщения с Белоруссией
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- РИА Новости
«Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель — мы защищаем граждан Украины, путешествующих над другими странами», — приводит УНИАН его слова.
Он отметил, что «вы видели примеры на прошлой неделе».
«Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают», — добавил Тимошенко.
Ранее ряд стран, включая Великобританию, Францию, Швецию, а также Украину, запретили допуск самолётов белорусских авиакомпаний через своё воздушное пространство.