Новак оценил заявление главы Минэнерго США о российском газе

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российский газ, поставляемый в Европу через трубопровод «Северный поток», по данным аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США.

Он заявил, что в настоящее время существует «много хайпа на тему экологичности того или иного товара».

Как отметил вице-премьер, «если подходить к этому вопросу серьёзно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей».

«Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, в основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

«В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнёров чистой энергией», — добавил вице-премьер.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.