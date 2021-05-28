Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц в России

Короткая ссылка
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на российском рынке, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц в России
  • АГН «Москва»

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цены производителей на товар за последние несколько недель значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая яйца первой категории за месяц подешевели на 19,5%, а второй — на 10,9%.

Причинами такой динамики называются замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот, а также сезонное уменьшение затрат на тепло и электроэнергию.

Новые меры поддержки отрасли будут способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе, считают в министерстве.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на участников совещания в Минпромторге, написали, что производители куриных яиц попросили помочь решить вопрос с «критическим снижением» закупочных цен на продукцию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить