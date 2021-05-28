Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц в России

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на российском рынке, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цены производителей на товар за последние несколько недель значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая яйца первой категории за месяц подешевели на 19,5%, а второй — на 10,9%.

Причинами такой динамики называются замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот, а также сезонное уменьшение затрат на тепло и электроэнергию.

Новые меры поддержки отрасли будут способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе, считают в министерстве.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на участников совещания в Минпромторге, написали, что производители куриных яиц попросили помочь решить вопрос с «критическим снижением» закупочных цен на продукцию.