«Ведомости»: производители предупредили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить вопрос с «критическим снижением» закупочных цен на продукцию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в ведомстве.

По словам собеседников издания, ситуация объясняется сезонным сокращением спроса, которое обычно следует за Пасхой, а также существенным ростом издержек.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала, что ритейлеры по итогам тендеров закупают товар по 36–45 рублей за десяток без НДС, в то время как его себестоимость сейчас составляет 49–52 рублей.

Она отметила, что себестоимость в птицеводстве в среднем за год выросла на 20–25% из-за подорожания зерна, кормовых добавок, упаковки.

Как подчеркнула эксперт, долго работать в убыток производители не смогут и некоторые могут задуматься о сокращении поголовья несушек, что в итоге может привести к дефициту.

Она считает, что выходом из ситуации был бы уход от преимущественно тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров.

Ранее в правительстве заявили, что цены на продовольственные товары в стране постепенно стабилизируются.