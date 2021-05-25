Эксперт по фондовому рынку оценил перспективы курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил перспективы курса рубля.

В беседе с Life.ru он заявил, что дальнейший вектор движения будет зависеть от итогов переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если по итогам встречи президентов России и США будут обозначены конкретные договорённости по ключевым вопросам, свидетельствующие об улучшении отношений между двумя странами, мы можем увидеть существенное укрепление рубля», — пояснил эксперт.

По его словам, доллар может опуститься в район десятимесячного минимума 72,5 рубля или даже проверить на прочность эту планку.

Как добавил Бабин, важную роль будет играть и ситуация с инфляцией в США.

В Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.