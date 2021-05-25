Аналитик рассказал о факторах воздействия на курс рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о факторах воздействия на курс рубля.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что в последние недели основной фактор — это геополитическая и санкционная темы.

«И отступление доллара к рубежам 73—74 рубля связано прежде всего с их ослаблением. Этому в немалой степени содействовало предложение Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным. Даже просто анонсирование саммита успокаивающе действует на инвесторов», — заявил Гойхман.

По его словам, встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике укрепила ожидания инвесторов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

В апреле главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.