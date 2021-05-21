Ленобласть станет пилотным регионом по бесплатному подключению к газу
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«Александр Новак подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента России Владимира Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда газ придёт», — говорится в сообщении.
По словам Дрозденко, до июня Ленобласть чётко просчитает необходимые ресурсы.
Ранее в Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении людей к газу.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.