Эксперты: Россия опередила США по ценам электроэнергии для промышленности
«Цена электроэнергии для промышленных потребителей в России уже второй год подряд, начиная с 2019 года, превышает аналогичные показатели в США и ряде стран Евросоюза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в России в 2020 году цена электроэнергии для промышленности составила $0,0734 кВт.ч, обогнав по этому показателю США ($0,066 кВт.ч).
Ранее замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.
В феврале в Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию в России.