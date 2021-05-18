Эксперты: Россия опередила США по ценам электроэнергии для промышленности

Цена на электроэнергию для промышленных потребителей в России по итогам 2020 года оказалась выше, чем в США и странах Европы. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

«Цена электроэнергии для промышленных потребителей в России уже второй год подряд, начиная с 2019 года, превышает аналогичные показатели в США и ряде стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в России в 2020 году цена электроэнергии для промышленности составила $0,0734 кВт.ч, обогнав по этому показателю США ($0,066 кВт.ч).

Ранее замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.

В феврале в Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию в России.