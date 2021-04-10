Эксперт рассказал об экономически обоснованных ценах на энергию в России

Короткая ссылка
Уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных, рассказал замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Эксперт рассказал об экономически обоснованных ценах на энергию в России
  • globallookpress.com

Как пишет РИА Новости, в России для отдельных групп потребителей, среди которых население, устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

По словам Колобова, разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2—3 рублей за кВт⋅ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты).

«То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованного», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при этом Москва является субъектом России, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням.

«Также есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удалённые территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40—45 рублей за кВт⋅ч при фактическом тарифе 3—5 рублей за кВт⋅ч», — добавил Колобов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета России рекомендовала правительству изучить вопрос создания новых способов адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить