Эксперт рассказал об экономически обоснованных ценах на энергию в России

Уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных, рассказал замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Как пишет РИА Новости, в России для отдельных групп потребителей, среди которых население, устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

По словам Колобова, разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2—3 рублей за кВт⋅ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты).

«То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованного», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при этом Москва является субъектом России, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням.

«Также есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удалённые территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40—45 рублей за кВт⋅ч при фактическом тарифе 3—5 рублей за кВт⋅ч», — добавил Колобов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета России рекомендовала правительству изучить вопрос создания новых способов адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения.