В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию

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В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию в стране.
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию
  • РИА Новости

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никоим образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — сообщил замминистра энергетики России Павел Сниккарс, слова которого передаёт пресс-служба министерства.

Как сообщает ТАСС, по словам Сниккарса, оптовые цены на ОРЭМ в 2020 году выросли на 3,4% в первой (европейская часть России и Урал) и на 0,6% — во второй (Сибирь) ценовых зонах, что ниже уровня инфляции.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет, несмотря на снижение спроса. Отмечается, что это следует из обзора «Совета рынка» (регулятор энергорынков). При этом, как добавляется, в текущем году она может подорожать ещё сильнее.

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