Путин 13 мая обсудит с правительством ситуацию на рынке труда
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«13 мая Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Отмечается, что будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.