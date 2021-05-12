Путин 13 мая обсудит с правительством ситуацию на рынке труда

Президент России Владимир Путин 13 мая проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда.

«13 мая Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Отмечается, что будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.