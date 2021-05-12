Путин 13 мая обсудит с правительством ситуацию на рынке труда

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 13 мая проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда.
Путин 13 мая обсудит с правительством ситуацию на рынке труда
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«13 мая Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Отмечается, что будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить