Новак назвал ограничение экспорта нефтепродуктов крайней мерой

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Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал возможность ограничения экспорта нефтепродуктов.
Новак назвал ограничение экспорта нефтепродуктов крайней мерой
  • РИА Новости

По его словам, ограничение экспорта нефтепродуктов является крайней мерой, которая будет приниматься в случае критичной ситуации на внутреннем рынке.

«На сегодняшний день такой необходимости нет», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что российское правительство поручило Министерству энергетики подготовить проекты актов об установлении временного запрета экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

Как писало издание, речь шла о том, чтобы при необходимости у кабмина была возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

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