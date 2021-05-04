Правительство ввело временный запрет на вывоз из России гречихи

Правительство России установило с 5 июня по 31 августа запрет на вывоз из страны гречихи. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз... гречиха... крупа грубого помола из гречихи... гречневое зерно обрушенное», — говорится в документе.

Ранее Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

В пресс-службе ведомства целью предложения назвали «сохранение необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущение резких колебаний цен».