Эксперт оценил перспективы иска немецких экологов против СП — 2

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RT
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал угрозу остановки «Северного потока — 2» из-за иска немецкого Союза защиты природы (NABU).
Эксперт оценил перспективы иска немецких экологов против СП — 2
  • Reuters

«Формально до конца мая строительство приостановлено, а с конца мая уже действует постоянное разрешение, на которое этот иск не распространяется. Поэтому вне зависимости от иска работы будут продолжены, а пока вынужденный четырёхнедельный простой», — заявил Пикин.

Эксперт также напомнил, что против «Северного потока — 2» уже подавали иски, однако они не увенчались успехом.

«Перспективы у этого иска, думаю, невелики... Немецкие регуляторы занимаются экологическими вопросами досконально и проверяют все документы», — добавил он.

Ранее NABU подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя эту информацию, в Федеральном морском и гидрографическом агентстве сообщили, что строительство газопровода может быть возобновлено с конца мая.

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