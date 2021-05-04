Эксперт оценил перспективы иска немецких экологов против СП — 2
- Reuters
«Формально до конца мая строительство приостановлено, а с конца мая уже действует постоянное разрешение, на которое этот иск не распространяется. Поэтому вне зависимости от иска работы будут продолжены, а пока вынужденный четырёхнедельный простой», — заявил Пикин.
Эксперт также напомнил, что против «Северного потока — 2» уже подавали иски, однако они не увенчались успехом.
«Перспективы у этого иска, думаю, невелики... Немецкие регуляторы занимаются экологическими вопросами досконально и проверяют все документы», — добавил он.
Ранее NABU подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Комментируя эту информацию, в Федеральном морском и гидрографическом агентстве сообщили, что строительство газопровода может быть возобновлено с конца мая.