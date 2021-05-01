Эксперт объяснил необходимость новой формулы расчёта цены на бензин

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.

«Смысл демпфирующего механизма заключается в том, что перед нефтяными компаниями всегда стоит выбор: отправить нефть на экспорт, то есть в другие страны, или оставить её внутри страны. Компании всегда исходят из логики, где они больше заработают. Постепенно у нас ещё каждый год происходит уменьшение экспортной пошлины, то есть у нас ежегодно стоимость нашей нефти внутри страны становится всё ближе к мировой. Чтобы у нас из более дорогой нефти не получался более дорогой бензин, чтобы нефтяные компании здесь перерабатывали и поставляли топливо на внутренний рынок, государство выплачивает деньги нефтяным компаниям, то есть, по сути, субсидирует стоимость топлива», — отметил эксперт.

При этом, как подчеркнул Юшков, зачастую этот механизм оказывается недостаточно настроенным.

«Например, резкий скачок цен на внешних рынках произошёл, нефтяным компаниям становится выгоднее экспортировать, чем поставлять на внутренний рынок, либо им надо поднять цены на внутреннем рынке», — добавил он.

По словам специалиста, этот механизм поменялся для того, чтобы не росли цены на АЗС.

«Потому что мы в последние месяцы видели, что цены на заправках растут. Чтобы этого не происходило, внесли изменения в формулу расчёта демпфирующего механизма», — заключил собеседник RT.

В России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.

Это следует из законопроекта, который согласовали в Минфине и Минэнерго.