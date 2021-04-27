В Госдуме выразили уверенность в завершении «Северного потока — 2»

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT выразил уверенность в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме выразили уверенность в завершении «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Прогноз может быть только один — проект будет завершён. Попытки помешать проекту будут. Мы это видим и сейчас, и по прошлым событиям. Понятно, что есть те, кому не интересно присутствие нашего газа в Европе. Потому что это конкуренция», — уверен депутат.

Он также напомнил, что проект выгоден европейским странам.

«В любом случае это логичный проект, который вписывается в ту логику, которая строится вокруг экономики использования этого газа непосредственно на территории Европы. Поэтому те, кто желают поставлять сланцевый газ, конечно же, понимают, что по экономике они однозначно проиграют трубопроводному газу. Который и по надёжности, и по цене значительно выгоднее», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

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