«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2» в водах Дании

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Трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2» в водах Дании
  • Reuters

«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, работы также продолжает баржа «Фортуна».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что СП-2 будет достроен в 2021 году.

В российском МИД подчеркнули, что попытки помешать вводу газопровода в эксплуатацию являются незаконными и не повлияют на его реализацию.

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