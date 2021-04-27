«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2» в водах Дании
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«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, работы также продолжает баржа «Фортуна».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что СП-2 будет достроен в 2021 году.
В российском МИД подчеркнули, что попытки помешать вводу газопровода в эксплуатацию являются незаконными и не повлияют на его реализацию.