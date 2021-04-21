Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году

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Правительство Санкт-Петербурга подвело итоги программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и аграрно-промышленного комплекса».
Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Индекс промышленного производства в I квартале 2021 года составил 104,6%. Как отметил губернатор Александр Беглов, в 2020-м промышленные компании принесли в бюджет города 43% доходов.

В прошлом году было направлено более 2 млрд рублей на поддержку местных производителей. Все основные показатели программы выполнены. Предприятия создали товаров на 2,6 трлн рублей.

Также стало известно, что в 2020 году Петербург заработал 7,8 млрд рублей на экспорте несырьевой неэнергетической продукции, заняв по этому показателю второе место в России.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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