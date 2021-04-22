Названы регионы с самым высоким спросом на ипотеку

В первом квартале 2021 года лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это не только одни из наиболее густонаселённых, но и наиболее «продвинутые» в части распространения кредитных услуг регионы.

«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15—25% в зависимости от региона», — пояснил он.

При этом отмечается, что меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.

«В противоположность ипотечным «лидерам», эти регионы являются одними из самых малочисленных в стране. Помимо небольшого числа жителей, в этих регионах не так сильно развито розничное кредитование, да и сами банковские услуги представлены не настолько широко. Стоит отметить и чисто географическую удалённость этих территорий от основных центров кредитно-финансовой «цивилизации». При этом в большинстве этих регионов в первом квартале 2021 года также был отмечен значительный рост выдачи ипотеки», — рассказал Волков.

Также, по его словам, рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков.

«Доля кредитов с нарушением сроков внесения платежей стабильно находится на уровне 1,0—1,5%, а персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщиков с ипотекой даже вырос за год с 709 баллов в 2020 году до 713 в марте 2021 года (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов)», — заключил собеседник RT.

Ранее правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала.