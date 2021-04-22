Названы регионы с самым высоким спросом на ипотеку
- РИА Новости
Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это не только одни из наиболее густонаселённых, но и наиболее «продвинутые» в части распространения кредитных услуг регионы.
«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15—25% в зависимости от региона», — пояснил он.
При этом отмечается, что меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.
«В противоположность ипотечным «лидерам», эти регионы являются одними из самых малочисленных в стране. Помимо небольшого числа жителей, в этих регионах не так сильно развито розничное кредитование, да и сами банковские услуги представлены не настолько широко. Стоит отметить и чисто географическую удалённость этих территорий от основных центров кредитно-финансовой «цивилизации». При этом в большинстве этих регионов в первом квартале 2021 года также был отмечен значительный рост выдачи ипотеки», — рассказал Волков.
Также, по его словам, рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков.
«Доля кредитов с нарушением сроков внесения платежей стабильно находится на уровне 1,0—1,5%, а персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщиков с ипотекой даже вырос за год с 709 баллов в 2020 году до 713 в марте 2021 года (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов)», — заключил собеседник RT.
Ранее правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала.