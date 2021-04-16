Силуанов оценил ситуацию на финансовом рынке России

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал ситуацию на финансовом рынке России.

«Мы столкнулись с новыми санкциями. Мы видели реакцию рынка — она была достаточно сдержанна. Первое время мы, конечно, видели волатильность на рынке ценных бумаг, это отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и курсе рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее сегодня мы видим, что ситуация отыграна и та волатильность, которая присутствовала в первые часы объявления, — она сегодня минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее в Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».