Силуанов оценил санкции США против госдолга России

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал американские санкции против российского госдолга.

«В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надёжных и низкорискованных в мире — спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Силуанова, его ведомство и ЦБ России внимательно следят за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке.

«У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности — будем их использовать в случае необходимости», — добавил он.

Ранее в Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».