РБК: Россия намерена получать от экспорта водорода до $100 млрд в год

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Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год, передаёт РБК со ссылкой на Концепцию развития водородной энергетики.
РБК: Россия намерена получать от экспорта водорода до $100 млрд в год
  • Reuters

Согласно документу, к 2050 году страна намерена ежегодно получать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. 

По словам представителя Минэнерго, проект разработан в министерстве и согласован с компаниями и профильными ведомствами, идёт процедура согласования с правительством.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что к 2030 году Россия планирует занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.

Он отметил, что к этому времени власти хотят нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7—8%.

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