Visa и Mastercard прокомментировали свою работу в России

Компании Visa и MasterCard заявили, что продолжают свою работу в России в обычном режиме. Об этом сообщило РБК со ссылкой на представителей компаний.

Как заявил глава MasterCard в России Алексей Малиновский, компания ведёт бизнес в России более 20 лет. По его словам, в настоящее время россияне пользуются более 100 млн карт MasterCard, выпущенных российскими банками.

«Компания является социально значимой платёжной системой, и все операции по российским картам надёжно обрабатываются в НСПК», — сказал он.

В свою очередь, в Visa заявили, что компания ведёт работу в России на протяжении более 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию экономики страны. Также в компании отметили, что привносят на российский рынок современные платёжные технологии и решения.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, которые контролируются западными странами.

По его словам, Россия видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и MasterCard.