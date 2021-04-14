В ЦБ оценили возможность отключения России от международных платёжных систем
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«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем, и я думаю, что международным платёжным системам это самим крайне невыгодно», — цитирует ТАСС Скоробогатову.
При этом она отметила необходимость продолжить работу по развитию российских платёжных систем и инфраструктурных платформ.
«Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоёвывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — добавила первый зампред ЦБ.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.
По его словам, страна видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.
В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard.