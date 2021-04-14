В ЦБ оценили возможность отключения России от международных платёжных систем

Короткая ссылка
Первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова оценила возможность отключения страны от международных платёжных систем.
В ЦБ оценили возможность отключения России от международных платёжных систем
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем, и я думаю, что международным платёжным системам это самим крайне невыгодно», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

При этом она отметила необходимость продолжить работу по развитию российских платёжных систем и инфраструктурных платформ.

«Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоёвывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — добавила первый зампред ЦБ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

По его словам, страна видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить