В ЦБ оценили возможность отключения России от международных платёжных систем

Первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова оценила возможность отключения страны от международных платёжных систем.

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем, и я думаю, что международным платёжным системам это самим крайне невыгодно», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

При этом она отметила необходимость продолжить работу по развитию российских платёжных систем и инфраструктурных платформ.

«Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоёвывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — добавила первый зампред ЦБ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

По его словам, страна видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard.