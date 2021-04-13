В Москве рассказали о росте экспорта на 22% в январе

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что за январь 2021 года объём столичного экспорта вырос на 22% и в абсолютном значении достиг $2,5 млрд, из которых на готовую продукцию пришлось 27%, или $664 млн.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Столица экспортировала легковые и грузовые автомобили, части железнодорожной техники, тормозные механизмы и турбореактивные двигатели, а также деревянные двери, обои и картон, витамины, компьютерные томографы и диагностические реагенты.

Главными импортёрами несырьевых товаров из Москвы стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия, в категории готовой продукции — Казахстан, Белоруссия, Китай, Нидерланды и Азербайджан.

Ранее НСН сообщала, что Москва экспортировала продукцию агропромышленного комплекса в США, Канаду и Мексику на $49,85 млн в 2020 году, что на 7,5% превышает аналогичный показатель за 2019-й.