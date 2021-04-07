Москва экспортировала продукцию АПК в США, Канаду и Мексику на $49,85 млн в 2020 году

Москва экспортировала продукцию агропромышленного комплекса в США, Канаду и Мексику на $49,85 млн в 2020 году, что на 7,5% превышает аналогичный показатель за 2019-й.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, основным импортёром московской продукции в регионе стали США, объём экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил $35,33 млн.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.