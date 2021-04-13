Экономист Потапенко оценил ситуацию с платёжными системами

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Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал о ситуации с платёжными системами.
Экономист Потапенко оценил ситуацию с платёжными системами
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявления о возможности отключения платёжных систем Visa и Mastercard в России.

«Ну что для вас-то поменяется? Если у вас нет, соответственно, каких-то транзакций за рубежом, ну будет привязана (система мобильных платежей. — RT) к карте МИР», — заявил Потапенко.

При этом экономист отметил, что в данном случае при поездке в другие страны «будет сложновато оперировать картами». 

Также он не исключил, что в будущем будет сформирована универсальная платёжная система.

«Я не исключаю, что платёжные системы как таковые переформатируются — и просто будет универсальная платёжная система. Потому что в целом для того же ЕЦБ (Европейского центрального банка. — RT)... существование платёжных систем — это такой вызов и лишние деньги, и ни к чему», — сказал Потапенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

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