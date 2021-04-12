Эксперт оценил перспективы цифровых валют

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы цифровых валют.

«Цифровая валюта является требованием современных технологий, которые будут интегрированы в финтех-проекты и станут неотъемлемой составляющей новых технологических продуктов и услуг», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, в ситуации с цифровой валютой многое стоит на кону.

Например, пояснил Ордов, если Китай создаст эффективную модель цифрового юаня, то доля доллара в мировом денежном обороте может сократиться.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о роли доллара в мировой экономике.