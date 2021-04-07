Набиуллина отметила важность отказа от административного ограничения цен

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, «от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства».

Она также высказалась о демпфирующих механизмах.

По её словам, «демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов».

«Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

Она подчеркнула, что «главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм».

Ранее правительство России приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.