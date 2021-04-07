Аналитик прокомментировал рост курса доллара

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прокомментировал RT сообщения о том, что курс доллара в ходе торгов поднялся выше 78 рублей впервые с 5 ноября 2020 года.
Аналитик прокомментировал рост курса доллара
  • Reuters

«Рубль очень долго находится в боковом движении, в коридоре между 73 (рублями за доллар. — RT) и 77. Он пару раз падал ниже 73, но на очень короткий срок. Если смотреть с начала декабря, рубль находится в достаточно волатильном, но сугубо боковом коридоре... несмотря на угрозы санкций, новости о восстановлении экономики», — пояснил Коренев.

Он отметил, что временный выход из этого коридора может объясняться публикацией новых данных об инфляции.

«Я полагаю, что основным поводом того, что рубль начал ослабевать, послужили свежие данные по инфляции... По последним данным, инфляция оказалась 5,79%, предыдущая была 5,69%, то есть инфляция прибавила 0,1% за месяц», — добавил специалист.

Ранее в ходе торгов курс доллара поднялся выше 78 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить