Аналитик прокомментировал рост курса доллара

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прокомментировал RT сообщения о том, что курс доллара в ходе торгов поднялся выше 78 рублей впервые с 5 ноября 2020 года.

«Рубль очень долго находится в боковом движении, в коридоре между 73 (рублями за доллар. — RT) и 77. Он пару раз падал ниже 73, но на очень короткий срок. Если смотреть с начала декабря, рубль находится в достаточно волатильном, но сугубо боковом коридоре... несмотря на угрозы санкций, новости о восстановлении экономики», — пояснил Коренев.

Он отметил, что временный выход из этого коридора может объясняться публикацией новых данных об инфляции.

«Я полагаю, что основным поводом того, что рубль начал ослабевать, послужили свежие данные по инфляции... По последним данным, инфляция оказалась 5,79%, предыдущая была 5,69%, то есть инфляция прибавила 0,1% за месяц», — добавил специалист.

Ранее в ходе торгов курс доллара поднялся выше 78 рублей.