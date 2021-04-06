Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о перспективах курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что со вторника и до конца недели движения пар доллар/рубль и евро/рубль будут с высокой вероятностью оставаться как бы «приклеенными» к отметкам 76 рублей и 90 рублей.

«Возможна лишь малая амплитуда колебаний вниз-вверх в пределах не более одного рубля. Кроме того, рубль может слабее обычного реагировать на обычно поддерживающие его события», — отметил эксперт.

По его словам, фундаментально рубль сильнее, чем торгуется сейчас на рынках, и в рамках базового сценария, если санкционная ситуация отойдёт на второй план, валютные курсы могли бы протестировать уже в апреле нижние границы обоих коридоров.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.